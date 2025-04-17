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Подія сталася 16 квітня близько 17:10 в одному з сіл Золочівського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Так, 32-річний місцевий житель під час проведення земельних робіт перевозив на тракторі свого трирічного сина. Хлопчик не втримався і впав під колесо трактора. Дитина отримала травми та була госпіталізована.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині голову благодійної організації засудили через смерть дитини. Йому призначили 4 роки тюрми.