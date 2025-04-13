фото: поліція

ДТП сталася 11 квітня близько 14:10 на дорозі між селами Вільна Тарасівка та Терезине в Білоцерківському районі

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Водій авто Daewoo Lanos, рухаючись у напрямку села Терезине, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та влетів в дерево. Внаслідок отриманих травм 37-річний чоловік загинув до приїзду медиків.

На фото з місця аварії видно, що правий борт авто від удару дерева розбився вщент.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 12 квітня на Черкащині зіткнулися автомобілі. Загинули дві людини.