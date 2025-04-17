фото: поліція

Трагічний випадок стався в середу, 16 квітня, близько 10:30 у Рівному

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Під час виконання малярних робіт із власної необережності працівник впав з другого поверху одного з торгівельних центрів міста.

З кататравмою та без свідомості медики госпіталізували чоловіка, жителя села Біла Криниця, до реанімації.

Встановлено, що 38-річний чоловік не був офіційно працевлаштований на даному підприємстві.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України.

Нагадаємо, вдень 15 квітня в селі на Полтавщині цегляна стіна обвалилася та вбила чоловіка.