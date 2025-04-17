У Рівному на будівництві робітник впав з висоти – він у реанімації
Трагічний випадок стався в середу, 16 квітня, близько 10:30 у Рівному
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Під час виконання малярних робіт із власної необережності працівник впав з другого поверху одного з торгівельних центрів міста.
З кататравмою та без свідомості медики госпіталізували чоловіка, жителя села Біла Криниця, до реанімації.
Встановлено, що 38-річний чоловік не був офіційно працевлаштований на даному підприємстві.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України.
Нагадаємо, вдень 15 квітня в селі на Полтавщині цегляна стіна обвалилася та вбила чоловіка.
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
10 квітня 2025
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язк...
Українські бійці знищили на Донеччині наземний ворожий безпілотник
17 квітня 2025, 11:15Російські війська атакували Донеччину КАБами: загинула людина, поранені 6 цивільних
17 квітня 2025, 11:00На Запоріжжі ворожий дрон вдарив по автівці, яка доставляє воду в прифронтові села
17 квітня 2025, 10:49Росія запустила по Україні балістику та 75 ударних дронів: як відпрацювала ППО
17 квітня 2025, 10:30Заступнику Кличка Прокопіву повідомили про підозру, — ЗМІ
17 квітня 2025, 10:00За добу ЗСУ ліквідували 1230 росіян, знищили танки, системи ППО та РСЗВ
17 квітня 2025, 09:40Росіяни скинули вибухівку на "швидку" в Херсоні: постраждали медики
17 квітня 2025, 09:25Війська РФ обстріляли Сумщину: пошкоджена цивільна інфраструктура
17 квітня 2025, 09:05Як сплатити штраф за порушення військового обліку з 50% знижкою в Резерв+: інструкція
17 квітня 2025, 08:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля