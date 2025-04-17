фото: поліція

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Один із варіантів – працевлаштування у правоохоронний орган. Зі слів 30-річного фігуранта, в такий спосіб чоловік міг уникнути призову за мобілізацією до ЗСУ. "Послугу", пов’язану нібито із впливом на службових осіб, від яких залежить прийняття позитивного рішення щодо призначення "кандидата" на посаду, ділок оцінив у 3 000 доларів.

Фігуранта затримали відразу після одержання хабаря, йому оголосили підозру.

Ділка взяли під варту з правом внесення понад 242 тисяч гривень застави. Йому загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Буковині судитимуть правоохоронця, який за 20 тисяч євро перевозив "ухилянтів" у багажнику авто.