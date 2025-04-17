Масована атака на Дніпро: загинули 3 людей, серед них – дитина, ще 30 постраждали

фото: Сергій Лисак

Пізно ввечері 16 квітня окупаційні війська РФ атакували Дніпро ударними безпілотниками. Внаслідок ворожих обстрілів загинули троє людей, серед яких є дитина. Поранені 30 осіб

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Внаслідок атаки дронів у Дніпрі понівечені десятки багатоквартирних і приватних будинків. Також у місті пошкоджені корпус навчального закладу, гуртожиток, гімназія, харчове підприємство, пошта, друкарня, адмінбудівля, магазини, майже півтора десятки авто.

"У Дніпрі загинули троє людей, серед них – дитина. Постраждали 30, п'ятеро – діти. Під наглядом лікарів у медзакладах залишаються 16 пацієнтів. Один – у важкому стані", – йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, вночі оборонці неба знищили над Дніпропетровщиною 10 безпілотників.