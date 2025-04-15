Бусифікація та військові в рабстві: продовження мобілізації та воєнного стану влаштовує владу

Завтра я буду голосувати ПРОТИ продовження мобілізації та воєнного стану

Завтра я буду голосувати ПРОТИ продовження мобілізації та воєнного стану

ілюстративне фото: з відкритих джерел

На це є дві ключові причини.

Перша. Демобілізації та термінів служби досі немає. Схоже і не буде. Місяцями обіцяли - ніх*ра не зробили. Зараз наші військові, які захищають свою країну від окупантів — найменш захищені цією ж країною. Фактично знаходяться в рабстві.

Навіть в тюрмі є кінцевий термін – тут немає. І нашу владу це влаштовує.

Друга. ТЦК. Воно досі існує. Досі продовжує бусифікацію. Людей досі пакують на вулицях і мобілізують. Про адекватний рекрутинг ніхто не хоче чути.

До людей ставляться, як до тварин. Ефективність відʼємна. Кількість СЗЧ – максимальна. Але це продовжується. Нашу владу і це влаштовує.

Мене це не влаштовує. Тому по мобілізації та продовженню воєнного стану – я буду голосувати ПРОТИ.