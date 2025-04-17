Українські бійці знищили на Донеччині наземний ворожий безпілотник
Дрон "Фенікса" знищив рідкісну наземну ціль окупантів
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"На Донеччині пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" знищили наземний ворожий дрон, який рухався в напрямку українських позицій. А також ефектно ліквідували чергову партію окупантів", – йдеться у повідмоленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що від початку 2025 року Сили оборони знищили більше 900 танків і понад 2 000 бойових броньованих машин російської окупаційної армії.
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