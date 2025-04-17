фото: ДПСУ

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"На Донеччині пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" знищили наземний ворожий дрон, який рухався в напрямку українських позицій. А також ефектно ліквідували чергову партію окупантів", – йдеться у повідмоленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що від початку 2025 року Сили оборони знищили більше 900 танків і понад 2 000 бойових броньованих машин російської окупаційної армії.