Росіяни скинули вибухівку на "швидку" в Херсоні: постраждали медики

фото: Херсонська обласна прокуратура

Сьогодні вранці, 17 квітня, окупанти скинули вибухівку з дрона на авто "швидкої" у Дніпровському районі Херсона. Постраждали двоє медиків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.

За матеріалами слідства, вранці внаслідок скидання вибухового пристрою з БпЛА було пошкоджено автомобіль швидкої медичної допомоги.

"У результаті атаки постраждав фельдшер та водій карети швидкої. Транспортний засіб зазнав незначних пошкоджень", – йдеться у повідомленні.

За даними Херсонської ОВА, 65-річний фельдшер дістав вибухову травму, уламкові поранення руки та ноги. Також у 61-річного водія автівки – вибухова травма, поранення голови та тазу.

За фактом воєнного злочину триває досудове розслідування.

Нагадаємо, вчора російські війська атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів одна людина загинула, постраждали 15 мирних мешканців, із них — одна дитина.