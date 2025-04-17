На Сумщині ППО збила 7 ударних БпЛА
Сьогодні вночі протиповітряна оборона Сумщини приземлила російські ударні безпілотники типу "Shahed", які атакували регіон
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.
"Сьогодні, 17 квітня у небі над Сумщиною наші зенітники збили 7 ворожих БпЛА типу "Шахед", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з початку 2025 року підрозділи ППО знищили в регіоні 888 російських ударних безпілотників.
Нагадаємо, за тиждень Сухопутні війська збили близько 200 російських дронів.
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