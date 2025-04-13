На Київщині через атаку російських безпілотників горів ангар
Вночі 13 квітня росіяни в чергове атакували Київщину із застосуванням ударних БпЛА. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу Київської ОВА.
"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", – йдеться у повідомленні.
У Фастівському районі внаслідок ворожої атаки сталося загорання покрівлі ангару. Пожежу ліквідували.
Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.
Нагадаємо, в ніч на 13 квітня російська армія атакувала Україну 55-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО збили 43 дрони, ще 12 – локаційно втрачені.
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