ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вночі 13 квітня росіяни в чергове атакували Київщину із застосуванням ударних БпЛА. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу Київської ОВА.

"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", – йдеться у повідомленні.

У Фастівському районі внаслідок ворожої атаки сталося загорання покрівлі ангару. Пожежу ліквідували.

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, в ніч на 13 квітня російська армія атакувала Україну 55-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО збили 43 дрони, ще 12 – локаційно втрачені.