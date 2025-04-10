Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"

Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язки, стверджуючи, що Манукян був тісно пов’язаний із убитим в лютому цього року у Москві сепаратистом і "героєм" антимайдану Арменом Саркісяном. Наскількі ці твердження відповідають дійсності?

Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язки, стверджуючи, що Манукян був тісно пов’язаний із убитим в лютому цього року у Москві сепаратистом і "героєм" антимайдану Арменом Саркісяном. Наскількі ці твердження відповідають дійсності?

Володимир Манукян харківським бізнесменом став відносно недавно – у 2014. Сам він родом з Єнакієвого, вчився у Донецьку і на Донбасі ж вів свій бізнес – зокрема, як співвласник ТОВ "Терра Енерджі", ТОВ "Шахтінвестпром" та ТОВ "Доненергопром ЛТД". Але з початком війни та після окупації частини Донбасу росіянами він переїхав до Харкова.

Невдовзі після переїзду відбувся дебют Володимира Манукяна в медійному просторі. Його в своїй публікації згадав журналіст Юрій Бутусов – в його публікації йшлося про контакти тогочасного керівництва Харкова та області з кримінальними колами. Володимир Манукян згадується як кримінальний авторитет, очільник угруповання, яке конкурує за сфери впливу із угрупованням Вадима Казарцева на прізвисько "Князь". І, за інформацією Бутусова, Володимир Манукян вже у 2016 році завдяки зв’язкам у місцевій владі вийшов на вершини тіньової економіки Харківщини, а відтак і місцевого криміналітету.

Незалежно від Юрія Бутусова у той же період часу про незаконну діяльність Володимира Манукяна згадав у своєму інтерв’ю "Українській правді" тогочасний міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. 2016 рік у Харкові був роком кримінальних воєн. За словами Авакова, це було саме протистояння між угрупованнями Манукяна і Казарцева. Він же підтвердив, що у Манукяна були міцні контакти із керівництвом Харківської облдержадміністрації.

Про дружні стосунки Володимира Манукяна з керівною верхівкою Харківської області писала також журналістка Кристина Бердинських – на фото, яке вона додала до тексту Манукян сидить поруч із тодішньою головою ХОДА Юлією Світличною, прокурором Харківської області Юрієм Данильченком і начальником обласного управління СБУ Андрієм Носачем. Потужнішу підтримку на обласному рівні годі й уявити. Тому цілком вірогідно, що за якісь два роки Володимир Манукян зміг очолити в Харкові і тіньові процеси, і людей, які воліли б з тіні не виходити. Зв’язки Манукяна з керівниками силових структур також пояснюють, чому правоохоронці ним не цікавились.

Фото: Kristina Berdynskykh

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства політолог Віталій Кулик пише, що, ведучи бурхливу діяльність у Харкові, Володимир Манукян не забував і про окуповану малу батьківщину і свої справи там. Зокрема, він успішно перереєстрував свої ТОВ "Шахтінвестпром" та "Доненергопром ЛТД" і тепер вони числяться у реєстрах юридичних осіб РФ. Також, за словами Віталія Кулика, Манукян все ж фігурував щонайменше у двох кримінальних справах. Одну з них за статтею про фінансування тероризму порушила СБУ – але не Харківське управління, а Київське. Йшлося про постачання продуктів харчування та пального бойовикам так званих "днр-лнр". Як стверджує Віталій Кулик, Манукян був одним із співвласників мережі заправок "ТД САН ОЙЛ", яка фігурувала у кримінальній справі про фінансування тероризму.

Той же Кулик у своїй публікації стверджує, що Володимир Манукян був тісно пов’язаний Арменом Саркісяном (Арменом Горлівським) і не переривав контактів і після 2014 року. Екс-глава Луганської облдержадміністрації Георгій Тука прямо назвав Манукяна правою рукою Армена Горлівського.

Армен Горлівський з домайданних часів входив до угруповання Юри Єнакієвського і відзначився тим, що під час Революції Гідності постачав кадри для антимайдану. Правоохоронці вважають його причетним до убивства журналіста В’ячеслава Веремія і за це оглосили в розшук ще у 2014 році. Спільним з Манукяном у той час в Армена Саркісяна було захоплення боксом – Саркісян був віце-президентом "Федерації боксу Донбасу", а Манукян керував ГО "Єнакієвське місцеве представництво федерації аматорського та професійного боксу Донецької області".

Після Майдану Армен Горлівський втік на окуповану частину Донбасу і за короткий час зробив там солідну кримінальну кар’єру – він став так званим "смотрящім" за місцевим бізнесом. І це, хоч і не напряму, але теж свідчить про регулярну комунікацію, як мінімум, між ним та Володимиром Манукяном – навряд чи перереєстрація бізнесу і його збереження у власності можливі без відома головного кримінального авторитета, тим більше у так званих "днр-лнр".

Також, у 2014 році Армен Саркісян створив з місцевого криміналітету так званий батальон "АрБат", який воював на боці росіян і згодом приєднався до одної з приватних військових компаній, підконтрольних міністерству оборони РФ. Після смерті Євгена Прігожина Саркісян успадкував його "бізнес" із рекрутування бойовиків по тюрмах Донбасу та Росії, про що повідомляло Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Володимир Манукян тим часом на підконтрольній уряду частині України став інвестором – у 2018 році він створив фінансову компанію "Магма Капітал", через яку вкладав гроші у сільське господарство та переробку зерна. Чи робив він це як "права рука" Армена "Горлівського" – запитання відкрите. Так само відсутня у відкритих джерелах інформація, чим саме завершилася справа про фінансування тероризму, в якій Манукян фігурував. Журналіст і військовослужбовець Кирило Сазонов твердив, що Манукян і Саркісян не просто підтримували контакти, а й співпрацювали до самого убивства Саркісяна. І тут вже можна лише припускати, в чому саме полягала їхня взаємодія, знаючи, чим займався Армен Горлівський і враховуючи, що не одне авторитетне джерело називало його правою рукою Манукяна.

Чи успадкувала права рука справи покійного і, якщо так, то які саме – вочевидь стане відомо після війни.

Із початком широкомасштабної фази російської агресії Володимир Манукян із України виїхав. У нього тепер є бізнес ще й у Польщі – компанія "Vostok-AGRO", яка, судячи з назви, мала б бути сільгоспвиробничою, але насправді надає посередницькі послуги.