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Поліцейські оголосили підозри підліткам, які вбили 19-річного юнака в Івано-Франківську. Фігуранти нанесли йому численні удари ножем

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Тіло 19-річного молодика з ознаками насильницької смерті правоохоронці виявили вночі 16 квітня. Поліцейські встановили осіб, причетних до вбивства. Йдеться про двох 14-річних місцевих підлітків.

Слідчі з’ясували, що неповнолітні, увівши потерпілого в оману, навмисне заманили його в лісопаркову зону, аби вбити. Підлітки завдали поранення хлопцю під час спуску з Вовчинецьких пагорбів. Потім заволоділи його особистим майном, а тіло заховали в лісі.

Поліцейські затримали двох зловмисників. Їм інкримінують умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб з особливою жорстокістю.

Вирішується питання щодо процесуального статусу третього учасника злочину – 15-річного хлопця.

Місцеві ЗМІ пишуть, що підлітки вирізали жертві очі та знімали жорстоке вбивство на відео.

Розслідування триває. Поліція з'ясовує всі деталі злочину та ролі кожного із затриманих.

Нагадаємо, тіло 19-річного юнака з ножовими пораненнями поліцейські виявили на околиці Івано-Франківська, поблизу Вовчинецьких пагорбів.