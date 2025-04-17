06:12  17 квітня
До Великодня Укрзалізниця призначила додатковий рейс популярного поїзда
02:24  17 квітня
Збували підроблені долари, купуючи техніку Apple: у Києві викрили злочинну групу
01:00  17 квітня
За тиждень Сухопутні війська збили близько 200 російських дронів
UA | RU
UA | RU
17 квітня 2025, 11:57

Жорстоке вбивство 19-річного хлопця в Івано-Франківську: 14-річним підліткам оголосили підозри

17 квітня 2025, 11:57
Читайте также на русском языке
фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Поліцейські оголосили підозри підліткам, які вбили 19-річного юнака в Івано-Франківську. Фігуранти нанесли йому численні удари ножем

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Тіло 19-річного молодика з ознаками насильницької смерті правоохоронці виявили вночі 16 квітня. Поліцейські встановили осіб, причетних до вбивства. Йдеться про двох 14-річних місцевих підлітків.

Слідчі з’ясували, що неповнолітні, увівши потерпілого в оману, навмисне заманили його в лісопаркову зону, аби вбити. Підлітки завдали поранення хлопцю під час спуску з Вовчинецьких пагорбів. Потім заволоділи його особистим майном, а тіло заховали в лісі.

Поліцейські затримали двох зловмисників. Їм інкримінують умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб з особливою жорстокістю.

Вирішується питання щодо процесуального статусу третього учасника злочину – 15-річного хлопця.

Місцеві ЗМІ пишуть, що підлітки вирізали жертві очі та знімали жорстоке вбивство на відео.

Розслідування триває. Поліція з'ясовує всі деталі злочину та ролі кожного із затриманих.

Нагадаємо, тіло 19-річного юнака з ножовими пораненнями поліцейські виявили на околиці Івано-Франківська, поблизу Вовчинецьких пагорбів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Івано-Франківськ убивство затримання підозра підлітки
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
10 квітня 2025
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язк...
На Львівщині трирічний хлопчик впав з трактора і потрапив під колесо
17 квітня 2025, 12:45
Росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії: загинули 2 цивільних, поранені 5 містян
17 квітня 2025, 12:30
На Тернопільщині сталася пожежа в ліцеї
17 квітня 2025, 12:17
На Буковині судитимуть правоохоронця, який за 20 тисяч євро перевозив "ухилянтів" у багажнику авто
17 квітня 2025, 11:34
Українські бійці знищили на Донеччині наземний ворожий безпілотник
17 квітня 2025, 11:15
Російські війська атакували Донеччину КАБами: загинула людина, поранені 6 цивільних
17 квітня 2025, 11:00
На Запоріжжі ворожий дрон вдарив по автівці, яка доставляє воду в прифронтові села
17 квітня 2025, 10:49
Росія запустила по Україні балістику та 75 ударних дронів: як відпрацювала ППО
17 квітня 2025, 10:30
У Рівному на будівництві робітник впав з висоти – він у реанімації
17 квітня 2025, 10:05
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Всі публікації »
Сергій Фурса
Віктор Андрусів
Олексій Гончаренко
Всі блоги »