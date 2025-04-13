Ракетний удар по Сумах: 21 людина загинула, щонайменше 20 поранених

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Росія поцілила балістикою по центру Сум у Вербну неділю, 13 квітня. Відповідні служби організовують рятувальні та ліквідаційні роботи

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, інформує RegioNews.

"Саме тоді, коли на вулиці було багато людей. Свідоме знищення цивільних у велике церковне свято", – наголосив міністр.

На місця уражень прибули рятувальники та поліцейські. а попередніми даними, 21 людина загинула та ще щонайменше 20 поранено на цю хвилину.

"Люди постраждали прямо посеред вулиці, в автівках, громадському транспорті, в будинках", – йдеться у повідомленні.

"Поліція обмежила доступ до зони ураження. Прохання дотримуватися встановлених обмежень, аби екстрені служби могли швидко працювати. Зараз важлива кожна хвилина для життя поранених. Розгортаємо штаб для прийому заяв та надання допомоги потерпілим. Психологи ДСНС та поліції працюють з постраждалими", – повідомив міністр.

Слідчі, криміналісти на місцях ударів – збирають докази, документують жорстокий воєнний злочин рф проти цивільного населення.

Нагадаємо, ворожі ракети вдарили по цивільній інфраструктурі у Сумах.

Президент Володимир Зеленський закликав до жорсткої реакції міжнародної спільноти.