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В Україні на вторинному ринку подорожчали квартири. Зокрема, ціна залежить від відстані від лінії фронту

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

За останні пів року в Україні спостерігається збільшення цін на вторинному ринку нерухомості. В деяких областях однокімнатне житло можна придбати приблизно за 17,5 тисячі доларів, а в інших регіонах - вартість досягає в середньому 65 тисяч доларів.

Найвигідніші ціни в Запоріжжі. Там середня вартість однокімнатної квартири 17,5 тисячі доларів. При цьому за останнє півріччя ціни на житло знизилися ще на 3%, що пов’язано з наближенням лінії фронту та активізацією російських обстрілів міста.

Наступним в рейтингу є Миколаїв. Там середня ціна однокімнатного житла становить 20 тисяч доларів. У Харкові приблизно так само - 21 тисячі доларів. У Сумах продають однокімнатні квартири в середньому за 22,7 тисячі доларів, а у Кропивницькому - 27,5 тисячі доларів.

У Львові однокімнатні квартири з найвищою середньою ціною - 65 тисяч доларів. В Ужгороді - 65 тисячі доларів. Це вже на 16% дорожче, аніж шість місяців тому. У Києві вартість однокімнатних квартир зросла на 5% і наразі становить 63 тисячі доларів.

У Чернівцях однокімнатна квартира в середньому коштує 51 тисячу доларів, а в Рівному – за 47,5 тисячі. За останні пів року ціни в цих містах піднялися на 6% і 7% відповідно.

Нагадаємо, раніше експерти розповідали, скільки потрібно відкладати грошей, щоб купити однокімнатну квартиру в Києві. З'ясувалось, що маркетолог повинен заощаджувати половину зарплати протягом майже 12 років, а касир - понад 21 рік.