Фото: D1

На Дніпропетровщині сталась трагедія з військовим. Чоловік загинув у квартирі через вибух боєприпаса

Про це повідомляє місцеве видання D1, передає RegioNews.

У Кривому Розі в ліжку в місцевого жителя вибухнув боєприпас. На жаль, він загинув на місці події. За попередніми даними, це був військовий (сапер), який лише кілька днів тому приїхав додому у відпустку.

За словами сусідів, до того, як сталась трагедія, з квартири чоловіка лунали крики. Ймовірно, хтось сварився. Після цього пролунав вибух.

Мати військового не змогла до нього додзвонитися, тому на місце інциденту викликали поліцію. Зазначається, що правоохоронці побачили жахливе видовище: частини тіла загиблого 35-річного чоловіка розлетілися квартирою. Правоохоронці будуть встановлювати деталі трагедії.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині невідомий предмет вибухнув в руках 1,7 річної дитини. Дівчинка отримала травми. На щастя, стан дитини стабільний.