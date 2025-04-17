Заступнику Кличка Прокопіву повідомили про підозру, — ЗМІ

фото: РБК-Україна

Заступнику голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) з питань здійснення самоврядних повноважень Володимиру Прокопіву оголосили підозру. Він фігурує в низці антикорупційних розслідувань

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє РБК-Україна, передає RegioNews.

За даними ЗМІ, Нацполіція та СБУ оголосили підозру Володимиру Прокопіву в організації схем із незаконного переправлення чоловіків призовного віку до країн Європи.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року міський голова Києва Віталій Кличко після журналістського розслідування відсторонив Володимира Прокопіва від виконання обовʼязків заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.

Спочатку журналісти Bihus.Info з'ясували, що родина Прокопіва за час його перебування на посаді заступника голови КМДА буцімто придбала нерухомість у Києві (квартири та комерційні приміщення) за вартістю, нижчою від ринкової.

Пізніше проєкт Bihus.Info оприлюднив другу частину розслідування. У ньому йдеться про те, що двоє друзів Володимира Прокопіва через приватні компанії отримали у власність щонайменше шість об’єктів нерухомості, що раніше належали місту. У розслідуванні згадуються Олександр Поштарюк та Андрій Стеценко. Раніше "друзі” нібито допомогли родині Прокопіва дешево отримати елітне житло.