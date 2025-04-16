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16 квітня 2025, 21:20

На Черкащині судитимуть зрадника, який працював на росіян

16 квітня 2025, 21:20
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Ілюстративне фото
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На Черкащині судитимуть чоловіка, який був завербований росіянами. Йому давали завдання вийти на контакт з СБУ

Про це повідомляє прокуратура Черкаської області, передає RegioNews.

До суду скерували обвинувальний акт відносно жителя Луганщини, який діяв під кураторством співробітників російських спецслужб. Чоловіка завербували через соціальні мережі. У період з січня 2023 по лютий 2024 року він вивідував у місцевого населення оперативно-вагомої інформацію в інтересах ворога.

Також чоловік отримував завдання встановити контакт з представниками Служби безпеки України, щоб надати їм неправдиву інформацію. Після цього українські правоохоронці його викрили. Зараз чоловіка оголосили в розшук, вирішується питання отримання дозволу на його затримання.

"Санкція ч. 2 ст. 111 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна", - нагадали в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили зрадника, який працював на РФ, коли був поліцейським. Відомо, що житель Харківщини добровільно пішов на співпрацю з ворогом. Його заочно засудили до 15 років ув'язнення.

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