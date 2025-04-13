В Сумах вже 31 загиблий внаслідок ракетного удару, серед них – дві дитини

фото: ДСНС

Кількість жертв внаслідок двох ракетних ударів по Сумах вранці 13 квітня продовжує зростати

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

"Станом на 13:40 загинула 31 особа, з них 2 дитини. Постраждало 84 особи, з них 10 дітей", – йдеться у повідомленні.

Роботи на місці ворожого удару тривають.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару по Сумах загинула 21 людина. 83 отримали поранення, серед них – семеро дітей.

У Сумах зруйновані будівлі університету та приміщення Центру захисту прав людини.