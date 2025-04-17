Трамп тимчасово переключився із руйнування світової економіки і знов взявся робити нерви українцям

Трамп тимчасово переключився із руйнування світової економіки і знов взявся робити нерви українцям

фото: AP

І тепер стало зрозуміло, чому він раптом знов прийнявся атакувати Зеленського і Байдена (хоча для останнього йому і причин не треба), звинувачуючи Україну у тому, що на Україну напала Росія. Судячи з усього він поговорив із своїм другом-решалою Уіткофом, який дуже добре посидів із Путіним. І тепер розповідає всім, що вони близькі як ніколи, скоро буде супер пупер партнерство. А ще що є якись ідеї Путіна, які чудово зайшли Уіткофу. І про українські 5 областей, і навіть про 5-у статтю НАТО. Останнє має зробити нерви не тільки українцям, але й країнам Балтії. Так щось солодко наспівав цей Уіткоф своєму дружбану Трампу, що той навіть забув, що він найкращий укладач угод у світі і не підхопив ідею продати зброю Україні на пару десятків мільярдів доларів. Що, певно, дуже здивувало американських виробників зброї, які зазвичай були дуже республіканцями.

Що там Уіткоф почув від Путіна? Певно, російський диктатор розповіві йому, що він, звісно, взагалі не проти миру, але хоче відразу сталого миру, на 100% миру, вічного миру і вічного партнерства. Дуже вигідного партнерства, особливо для Нью-Йоркських девелоперів. А для цього всього лише і треба, що змусити Україну капітулювати і віддати Хєрсон і Запоріжжя. І тоді Україна втратить лише 25% території. Про які якраз згадав Трамп у своїх промовах, які заслуговують найвищі оцінки у будь-якому когнітивному тесті. І от тому Путін ніяк не йде на ці напів міри з припиненням вогню, так що не треба на нього сильно злитися і треба просто зрозуміти і прийняти. От Уіткоф і зрозумів. Скільки там йому ще чемоданів аргументів насипали, не відомо, звісно.

І звісно, Уіткоф переказав Трампу від Путіна, що удар по Сумах був просто помилкою. А хто ж не помиляється. Хіба що тільки Трамп, який ніколи не помиляється і ніколи не програє у гольф.

І тепер Уіткоф каже, що вони разом з Трампом і Путіним на порозі чогось дуже важливого. Весь світ чекає. Завмер в очікуванні.

А якщо Україна не погодиться на таку угоду, то це ж Україна винна. Бо спочатку змусила Путіна напасти, вступивши у змову з клятим Байденом, а потім відмовляється капітулювати. І не дає всьому світу стати щасливим. Заважає, нарешті, продемонструвати світу, що Трамп найкращий укладач угод. Хоч якоїсь однієї малюсінької угоду. Хоч з пінгвінами.

Так що наїзд на Зеленського і відмова обговорювати продаж ракет для патріотів (ЗРК Patriot, – ред.) може свідчити лише про те, що Трамп готовий тиснути на Україну щоб прийняти чудовий план Путіна.

Єдине що радує, що, поки що всі спроби Трампа когось до чогось примусити виглядали жалюгідно і били в першу чергу по самому Трампу. І торгівельна війна проти Сі і пінгвінів тому найбільш яскраве свідчення.