фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 17 квітня, російські окупанти атакували Нікополь на Дніпропетровщині з артилерії. Є загиблі та постраждалі

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Внаслідок ворожих ударів у місті виникла пожежа. Пошкоджені магазин, кафе, приватні будинки, господарські споруди, авто й автобусна зупинка.

"У Нікополі загинули двоє чоловіків – 56 та 61 років. росіяни вбили їх, обстрілюючи місто з важкої артилерії. П’ятеро людей постраждали, з них четверо в лікарні у важкому стані", – поінформував очільник Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, 16 квітня окупаційні війська РФ атакували Дніпро ударними безпілотниками. Внаслідок ворожих обстрілів загинули троє людей, серед яких є дитина. Також поранені 30 осіб.