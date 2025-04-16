На Рівненщині жінка та дитина отруїлись чадним газом: їх госпіталізували

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У місті Сарни в Рівненській області жінка та дитина отруїлись чадним газом

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Рівненській області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент трапився 15 квітня. Так, із діагнозом "отруєння чадним газом" до Сарненської центральної районної лікарні госпіталізували жінку та дитину 1982 та 2010 років народження.

Попередня причина отруєння – несправність газового котла.

У ДСНС вкотре наголошують, що чадний газ не має ні запаху, ні смаку, що робить його особливо підступним. Виявити його без спеціального приладу практично неможливо.

Нагадаємо, днями на Черкащині чадним газом отруїлася родина з двома дітьми.

Раніше на Буковині четверо людей отруїлась чадним газом у своєму будинку.