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Наслідки обстрілів на Дніпропетровщині: пошкоджена 5-поверхівка, є руйнування на підприємстві
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13 квітня 2025, 10:46

Наслідки обстрілів на Дніпропетровщині: пошкоджена 5-поверхівка, є руйнування на підприємстві

13 квітня 2025, 10:46
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фото: ОВА
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Напередодні ввечері росіяни тричі били по Нікопольщин, скерували безпілотники. Зранку знову обстріляли район

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Дісталося Нікополю, Марганецькій та Покровській громадам. Там пошкоджений п'ятиповерховий житловий будинок. Руйнування є на одному з підприємств. На щастя, повсюди минулося без постраждалих.

Зранку окупанти поновили обстріли. Вдарили з важкої артилерії по Марганецькій громаді. Також скерували туди FPV-дрони. Атаковані населені пункти обстежують фахівці – з'ясовують наслідки. Попередньо, люди не постраждали.

На інших територіях Дніпропетровщини було тихо, зазначив посадовець.

Нагадаємо, в ніч на 13 квітня російська армія атакувала Україну 55-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО збили 43 дрони, ще 12 – локаційно втрачені.

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