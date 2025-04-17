Окупанти накрили з авіації та РСЗВ Запорізьку область: є поранений та руйнування
Минулої доби російські окупанти завдали 350 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак пошкоджена цивільна інфраструктура, постраждав мирний житель
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, за добу окупанти пошкодили щонайменше шість будинків, квартир та обʼєктів інфраструктури.
"55-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки по Пологівському району", – йдеться у повідомленні.
Іван Федоров додав, що вчора війська РФ здійснили:
- сім авіаційних ударів по Комишувасі, Новояковлівці, Степногірську, Лукʼянівську та Гуляйполю.
- 220 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Кам'янське, Павлівку, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
- 12 обстрілів із РСЗВ накрили Новоандріївку, Новоданилівку, Щербаки та Малу Токмачку.
- 111 артударів завдали окупанти по території Лобкового, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Нагадаємо, 16 квітня окупаційні війська РФ атакували Дніпро ударними безпілотниками. Внаслідок ворожих обстрілів загинули троє людей, серед яких є дитина. Також поранені 30 осіб.
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