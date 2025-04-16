Автівки військових – під прицілом: 78 підпалів за три місяці

В Україні з початку 2025 року зафіксовано 78 випадків підпалів автомобілів військовослужбовців

Про це в телеефірі повідомив начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції Вадим Дзюбинський, передає RegioNews.

За його словами, 46 злочинів уже розкрито, винні особи притягуються до відповідальності. Для порівняння: у 2024 році таких інцидентів було 352, з яких 229 — розкрито.

Найчастіше підпали фіксують у великих містах — Києві, на Дніпропетровщині та Одещині. Замовлення надходять через Телеграм, а виконавцями стають уразливі категорії населення — неповнолітні, наркозалежні, безробітні. Російські спецслужби вербують їх, обіцяючи до 500 доларів за підпал.

Підпал авто часто є "перевіркою на лояльність" перед залученням до більш тяжких злочинів. Багато виконавців не отримують обіцяної оплати, а натомість втягуються у подальшу співпрацю.

За словами Дзюбинського, поліція спільно з СБУ активно розслідує такі справи, вони прирівнюються до диверсій. За підпал автівки військовослужбовця передбачена відповідальність до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Запоріжжі затримали чоловіка, який виявився агентом РФ. Росіяни завербували його через інтернет. На замовлення ворогів чоловік підпалював авто військових та вчиняв підпали за залізниці. Зараз він уже перебуває під вартою.

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