Внаслідок удару у Сумах зруйновані будівлі університету та приміщення Центру захисту прав людини

фото: Лубінець

У Сумах в епіцентр ракетного удару потрапило приміщення регіонального Центру захисту прав людини. Також зруйновані будівлі Сумського державного університету

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає RegioNews.

Приміщення регіонального Центру захисту прав людини зруйноване вщент.

"Загинуло й отримало поранення багато людей. Точна кількість встановлюється. Це цинізм найвищого рівня. Це навмисне знищення мирного населення – у вихідний, коли люди виходять на вулицю, коли вони найменше захищені. Співчуття рідним. Вічна памʼять...

Нещодавно Кривий Ріг. Тепер – Суми. Це вже не випадковість. Це тактика терору Росії. Світ не має права мовчати. Найкраща реакція – це термінові дії!", – написав омбудсмен.

Також внаслідок ракетного удару зруйновані будівлі Сумського державного університету та будинки, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, ворожі ракети вдарили по цивільній інфраструктурі у Сумах.

Президент Володимир Зеленський закликав до жорсткої реакції міжнародної спільноти.

Внаслідок ракетного удару по Сумах загинула 21 людина. 83 отримали поранення, серед них – семеро дітей.