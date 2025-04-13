Росіяни завдали ракетного удару по Сумах: багато загиблих

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У Вербну неділю, 13 квітня, російська армія завдала ракетного удару по Сумах

Про це повідомив в.о. сумського міського голови Артем Кобзар, інформує RegioNews.

"Сьогодні внаслідок удару ракети є багато загиблих…Ворог знову вдарив по мирному населенню", – йдеться у повідомленні.

Згодом посадовець додав, що вже відомо про понад 20 загиблих.

Нагадаємо, в ніч на 13 квітня російська армія атакувала Україну 55-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО збили 43 дрони, ще 12 – локаційно втрачені.