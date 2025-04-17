У Хмельницькому з вогнепальним пораненням виявили тіло курсанта Національної академії ДПСУ

ілюстративне фото: Нацполіція

У четвер, 17 квітня, у Хмельницькому знайшли тіло 20-річного курсанта з ознаками вогнепального поранення. Першокурсник навчався у Національній академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Про це Суспільному розповіли у пресслужбі ДПСУ, передає RegioNews.

Тіло загиблого виявили близько 10:00. Відомо, що курсант перебував в добовому наряді. На місце трагедії викликали медиків і правоохоронців.

За наявними даними, військовослужбовець був родом із Чернігівщини. Два роки тому його призвали на контрактну службу. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини події.

Нагадаємо, раніше у Львівському ТЦ чоловік влаштував стрілянину через зауваження охоронця.