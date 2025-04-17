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У Хмельницькому з вогнепальним пораненням виявили тіло курсанта Національної академії ДПСУ
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17 квітня 2025, 13:35

У Хмельницькому з вогнепальним пораненням виявили тіло курсанта Національної академії ДПСУ

17 квітня 2025, 13:35
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ілюстративне фото: Нацполіція
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У четвер, 17 квітня, у Хмельницькому знайшли тіло 20-річного курсанта з ознаками вогнепального поранення. Першокурсник навчався у Національній академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Про це Суспільному розповіли у пресслужбі ДПСУ, передає RegioNews.

Тіло загиблого виявили близько 10:00. Відомо, що курсант перебував в добовому наряді. На місце трагедії викликали медиків і правоохоронців.

За наявними даними, військовослужбовець був родом із Чернігівщини. Два роки тому його призвали на контрактну службу. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини події.

Нагадаємо, раніше у Львівському ТЦ чоловік влаштував стрілянину через зауваження охоронця.

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стрілянина смерть прикордонники Хмельницький трагедія Академия Тіло курсант ДПСУ
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