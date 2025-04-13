Удар по Сумах: кількість поранених зросла до 83

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Внаслідок ракетного удару по Сумах загинула 21 людина, 83 отримали поранення

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, інформує RegioNews.

"21 людина загинула. 83 людини поранено, серед яких 7 дітей. Усім надається медична допомога. Екстрені служби продовжують працювати на місці події", – йдеться у повідомленні.

За інформацією Офісу генпрокурора, росіяни нанесли два ракетні удари по центру міста Суми близько 10:15. Тривають рятувальні роботи.

Нагадаємо, ворожі ракети вдарили по цивільній інфраструктурі у Сумах.

Президент Володимир Зеленський закликав до жорсткої реакціїміжнародної спільноти.