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16 квітня 2025, 19:25

Киянка посеред вулиці побила малолітню дитину

16 квітня 2025, 19:25
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Фото: Нацполіція
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У Києві жінка посеред вулиці вдарила малолітню дитину. Тепер правоохоронці почали розслідування

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Інцидент стався у Дніпровському районі столиці. Правоохоронці під час моніторингу соцмереж побачили відео, де жінка дуже грубо поводиться з малолітньої дитиною. Жінка тягнула дитину за руку, а також завдала кілька ударів. Тепер поліція з'ясовує обставини.

"Шановні громадяни! Якщо ви стали свідком або вам відома інформація, яка стосується вказаної події, звертайтеся на спецлінію "102" або до Дніпровського управління поліції за номером телефону 063 445 80 67", - закликають правоохоронці.

Згодом стало відомо, що це виявилась бабуся дитини - 54-річна жінка. Вона заявила правоохоронцям, що забрала 2-річного онука з садочка, а коли вони йшли додому - дитина почала вередувати.

Тоді жінка не витримала емоцій і кілька разів його вдарила. Правоохоронці склали на жінку адміністративний матеріал за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення — вчинення домашнього насильства.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині судили жінку, яка побила малолітню доньку через те, що дитина відмовлялась їсти. Її приговорили до виправних робіт. Відомо, що раніше жінку вже позбавляли батьківських прав.

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