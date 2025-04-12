На Рівненщині неповнолітній організував бізнес на ухилянтах

фото: Національна поліція

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що зловмисником виявився 17-річний хлопець.

Так, 11 квітня, минаючи контрольно-пропускні пункти, неповнолітній, за допомогою мотоцикла. А згодом пішки, допомагав перетнути державний кордон двом громадянам призовного віку.

Свої "послуги" він оцінив у 7000 доларів.

Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру у вчинені злочину передбаченого ч.3 ст.332 КК України та обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, поліція заблокувала 10 каналів незаконного перетину кордону в різних регіонах України. Організаторам схем оголошені підозри, а на їх "клієнтів" складені адміністративні протоколи.