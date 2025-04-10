фото: ДПСУ

На Куп’янському напрямку оператори підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" ефективно знищують російську піхоту та позиції окупантів

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"Протягом тижня уражено блокпост окупантів та пункт управління ворожими безпілотниками. Також поранено дев’ять і ліквідовано одинадцять загарбників, знищено один квадроцикл, який використовувався для маневрування техніки та особового складу", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше бійці "Феніксу" показали, як знищують логістику росіян на Харківщині.