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10 квітня 2025, 08:14

На Прикарпатті викрили 23-річного наркодилера: йому світить до 10 років тюрми

10 квітня 2025, 08:14
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Прикарпатські поліцейські затримали наркозбувача. Ділку вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що незаконний "бізнес" з розповсюдження наркотичних та психотропних речовин організував 23-річний житель Івано-Франківської територіальної громади.

Правоохоронці встановили, що в березня поточного року, фігурант розповсюджував наркотики і психотропи потенційним клієнтам.

Свою незаконну діяльність він провадив на території Тисменицької громади та навколишніх населених пунктах. Саме під час чергової оборудки з продажу партії наркотовару його затримали оперативники.

При огляді у затриманого поліцейські вилучили наркотичний засіб "канабіс", грошові кошти, мобільний телефон та інші речові докази.

Затриманому повідомили про підозру, а суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

За вчинене наркоторговцю загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві на лаві підсудних опиниться 26-річний колишній лікар-судинний хірург, якого обвинувачують у торгівлі кокаїном.

Раніше повідомялося, що поліцейські Тернопільщини викрили організовану злочинну групу, яка реалізовували наркотики на території двох областей.

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