На Прикарпатті викрили 23-річного наркодилера: йому світить до 10 років тюрми
Прикарпатські поліцейські затримали наркозбувача. Ділку вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що незаконний "бізнес" з розповсюдження наркотичних та психотропних речовин організував 23-річний житель Івано-Франківської територіальної громади.
Правоохоронці встановили, що в березня поточного року, фігурант розповсюджував наркотики і психотропи потенційним клієнтам.
Свою незаконну діяльність він провадив на території Тисменицької громади та навколишніх населених пунктах. Саме під час чергової оборудки з продажу партії наркотовару його затримали оперативники.
При огляді у затриманого поліцейські вилучили наркотичний засіб "канабіс", грошові кошти, мобільний телефон та інші речові докази.
Затриманому повідомили про підозру, а суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.
За вчинене наркоторговцю загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Києві на лаві підсудних опиниться 26-річний колишній лікар-судинний хірург, якого обвинувачують у торгівлі кокаїном.
Раніше повідомялося, що поліцейські Тернопільщини викрили організовану злочинну групу, яка реалізовували наркотики на території двох областей.