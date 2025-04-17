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17 квітня 2025, 11:00

Російські війська атакували Донеччину КАБами: загинула людина, поранені 6 цивільних

17 квітня 2025, 11:00
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фото: Нацполіція
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Вчора, 16 квітня, російські окупаційні війська завдали 3 636 ударів по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула та постраждали шестеро мирних жителів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.

Минулої доби окупанти обстрілювали міста Костянтинівка, Лиман, Мирноград, Покровськ, селища Зарічне, Олексієво-Дружківка, Новоселівка, села Зоря, Полтавка й Яблунівка. Російські загарбники пошкодили 48 цивільних об’єктів, із них — 41 житловий будинок.

"У Покровську росіяни вбили цивільну особу, пошкодили приватний будинок", йдеться у повідомленні.

За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Нагадаємо, 16 квітня окупаційні війська РФ атакували Дніпро ударними безпілотниками. Внаслідок ворожих обстрілів загинули троє людей, серед яких є дитина. Також поранені 30 осіб.

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