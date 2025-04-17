Російські війська атакували Донеччину КАБами: загинула людина, поранені 6 цивільних
Вчора, 16 квітня, російські окупаційні війська завдали 3 636 ударів по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула та постраждали шестеро мирних жителів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.
Минулої доби окупанти обстрілювали міста Костянтинівка, Лиман, Мирноград, Покровськ, селища Зарічне, Олексієво-Дружківка, Новоселівка, села Зоря, Полтавка й Яблунівка. Російські загарбники пошкодили 48 цивільних об’єктів, із них — 41 житловий будинок.
"У Покровську росіяни вбили цивільну особу, пошкодили приватний будинок", — йдеться у повідомленні.
За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.
Нагадаємо, 16 квітня окупаційні війська РФ атакували Дніпро ударними безпілотниками. Внаслідок ворожих обстрілів загинули троє людей, серед яких є дитина. Також поранені 30 осіб.