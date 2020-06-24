Кернес и Хомко возглавили рейтинг самых безответственных мэров Украины

Лучше всего выполняют обещанное Александр Симчишин, Сергей Моргунов и Александр Сенкевич

Лучше всего выполняют обещанное Александр Симчишин, Сергей Моргунов и Александр Сенкевич

Фото: Politeka

Ни один мэр областного центра не выполнил 100% своих предвыборных обещаний

Рейтинг самых безответственных мэров составило издание "Слово и дело", пишет RegioNews.

Журналисты издания проанализировали процент выполнения городскими головами своих предвыборных обещаний.

Пока что рейтинг безответственности мэров возглавляют два городские головы Харькова – Геннадий Кернес и Ровно – Владимир Хомко. Оба за время каденции не выполнили по 34% обещаний.

Второе место антирейтинга занимает мэр Херсона Владимир Миколаенко, который провалил 31% обещаний.

Далее идет городской голова Киева Виталий Кличко, который не справился с 30% обещаний.

По столичным мэром идет городской голова Житомира Сергей Сухомлин, который не выполнил 28% обещаний. Не намного отстал городской голова Сум Александр Лысенко, который провалил 26% обещаний.

Четверть собственных обещаний провалили городские головы Львова Андрей Садовый, Одессы – Геннадий Труханов Запорожье Владимир Буряк.

Замыкают первую десятку те, кто хуже всего справился с обещаниями: городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко и Борис Филатов – городской голова Днепра. Оба не выполнили по 23% обещаний.

Мэр Тернополя Сергей Надал провалил 20% обещаний.

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пока провалил 19% обещаний, а его коллега из Чернигова Владислав Атрошенко – 18%.

По 16% обещаний не выполнили мэры Ужгорода Богдан Андриив и Кропивницкого – Андрей Райкович.

Городской голова Черновцов Алексей Каспрук – не справился с 15% обещаний.

Только по 13% проваленных обещаний на счетах мэров Виннице Сергея Моргунова Николаева - Александра Сенкевича.

Лучший результат пока у городского головы Хмельницкого Александра Симчишина, который не выполнил 10% обещаний.

Напомним, ранее СМИ определили ТОП-5 лучших руководителей областей.