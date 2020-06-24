Кернес и Хомко возглавили рейтинг самых безответственных мэров Украины
Ни один мэр областного центра не выполнил 100% своих предвыборных обещаний
Рейтинг самых безответственных мэров составило издание "Слово и дело", пишет RegioNews.
Журналисты издания проанализировали процент выполнения городскими головами своих предвыборных обещаний.
Пока что рейтинг безответственности мэров возглавляют два городские головы Харькова – Геннадий Кернес и Ровно – Владимир Хомко. Оба за время каденции не выполнили по 34% обещаний.
Второе место антирейтинга занимает мэр Херсона Владимир Миколаенко, который провалил 31% обещаний.
Далее идет городской голова Киева Виталий Кличко, который не справился с 30% обещаний.
По столичным мэром идет городской голова Житомира Сергей Сухомлин, который не выполнил 28% обещаний. Не намного отстал городской голова Сум Александр Лысенко, который провалил 26% обещаний.
Четверть собственных обещаний провалили городские головы Львова Андрей Садовый, Одессы – Геннадий Труханов Запорожье Владимир Буряк.
Замыкают первую десятку те, кто хуже всего справился с обещаниями: городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко и Борис Филатов – городской голова Днепра. Оба не выполнили по 23% обещаний.
Мэр Тернополя Сергей Надал провалил 20% обещаний.
Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пока провалил 19% обещаний, а его коллега из Чернигова Владислав Атрошенко – 18%.
По 16% обещаний не выполнили мэры Ужгорода Богдан Андриив и Кропивницкого – Андрей Райкович.
Городской голова Черновцов Алексей Каспрук – не справился с 15% обещаний.
Только по 13% проваленных обещаний на счетах мэров Виннице Сергея Моргунова Николаева - Александра Сенкевича.
Лучший результат пока у городского головы Хмельницкого Александра Симчишина, который не выполнил 10% обещаний.
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