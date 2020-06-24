13:51  24 июня
Ситуация критическая: Шмыгаль рассказал о последствиях паводков на западе Украины
13:02  24 июня
В столице ослабили карантин. Что изменится
12:49  24 июня
Дорогу на "Барабашово" в Харькове начнут строить через несколько недель
UA | RU
UA | RU
24 июня 2020, 15:51 5

Кернес и Хомко возглавили рейтинг самых безответственных мэров Украины

24 июня 2020, 15:51 5
Читайте також українською мовою
Лучше всего выполняют обещанное Александр Симчишин, Сергей Моргунов и Александр Сенкевич
Лучше всего выполняют обещанное Александр Симчишин, Сергей Моргунов и Александр Сенкевич
Фото: Politeka
Читайте також
українською мовою

Ни один мэр областного центра не выполнил 100% своих предвыборных обещаний

Рейтинг самых безответственных мэров составило издание "Слово и дело", пишет RegioNews.

Журналисты издания проанализировали процент выполнения городскими головами своих предвыборных обещаний.

Пока что рейтинг безответственности мэров возглавляют два городские головы Харькова – Геннадий Кернес и Ровно – Владимир Хомко. Оба за время каденции не выполнили по 34% обещаний.

Второе место антирейтинга занимает мэр Херсона Владимир Миколаенко, который провалил 31% обещаний.

Далее идет городской голова Киева Виталий Кличко, который не справился с 30% обещаний.

По столичным мэром идет городской голова Житомира Сергей Сухомлин, который не выполнил 28% обещаний. Не намного отстал городской голова Сум Александр Лысенко, который провалил 26% обещаний.

Четверть собственных обещаний провалили городские головы Львова Андрей Садовый, Одессы – Геннадий Труханов Запорожье Владимир Буряк.

Замыкают первую десятку те, кто хуже всего справился с обещаниями: городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко и Борис Филатов – городской голова Днепра. Оба не выполнили по 23% обещаний.

Мэр Тернополя Сергей Надал провалил 20% обещаний.

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пока провалил 19% обещаний, а его коллега из Чернигова Владислав Атрошенко – 18%.

По 16% обещаний не выполнили мэры Ужгорода Богдан Андриив и Кропивницкого – Андрей Райкович.

Городской голова Черновцов Алексей Каспрук – не справился с 15% обещаний.

Только по 13% проваленных обещаний на счетах мэров Виннице Сергея Моргунова Николаева - Александра Сенкевича.

Лучший результат пока у городского головы Хмельницкого Александра Симчишина, который не выполнил 10% обещаний.

Напомним, ранее СМИ определили ТОП-5 лучших руководителей областей.

Украина рейтинг Кернес Геннадий мэр Кличко Виталий Труханов Геннадий Каспрук Алексей Райкович Андрей Филатов Борис Садовой Андрей Бондаренко Анатолий Марцинкив Руслан Моргунов Сергей Сенкевич Александр Миколаенко Владимир Хомко Владимир Сухомлин Сергей Симчишин Александр Буряк Владимир Лысенко Александр Андриив Богдан
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Коррупцию в Украине может победить общество - Шмыгаль
24 июня 2020, 15:08
Ситуация критическая: Шмыгаль рассказал о последствиях паводков на западе Украины
24 июня 2020, 13:51
Дорогу на "Барабашово" в Харькове начнут строить через несколько недель
24 июня 2020, 12:49
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
Все видео »
Дубинский и Ко: хранители севера
Новый глава Винницкой ОГА: Почему технократа Скальского заменили на КВНщика Борзова
Все публикации »
Михаил Дяденко
Игорь Гришачов
Сергей Лещенко
Все блоги »