Дизель продолжает падать: что происходит с ценами на АЗС
В Украине долго дорожали автогаз и дизтопливо. Теперь цены начинают ощутимо падать
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 11 ноября средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 92,48 гривны за литр (-0,25 гривны);
- бензин А-95 – 88,74 гривны за литр (-0,28 гривны);
- бензин А-92 – 84,68 гривны за литр (-0,81 гривны);
- дизтопливо – 104,31 гривны за литр (-0,11 гривны);
- автогаз – 61,15 гривны за литр (+0,45 гривны).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
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