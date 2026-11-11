Дизель продолжает падать: что происходит с ценами на АЗС

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В Украине долго дорожали автогаз и дизтопливо. Теперь цены начинают ощутимо падать

Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.

По состоянию на 11 ноября средние цены на АЗС в Украине:

бензин А-95 премиум – 92,48 гривны за литр (-0,25 гривны);

бензин А-95 – 88,74 гривны за литр (-0,28 гривны);

бензин А-92 – 84,68 гривны за литр (-0,81 гривны);

дизтопливо – 104,31 гривны за литр (-0,11 гривны);

автогаз – 61,15 гривны за литр (+0,45 гривны).

Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.