На границе будут ограничения: в ГНСУ предупредили

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Украинцев предупредили о временных ограничениях на пункте пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией". Эти ограничения будут действовать 12 ноября с 8 до 16 часов. Причина – работы на румынской стороне, а также – запланирована замена модульных кабин, в которых осуществляется пограничный контроль.

Водителям советуют воспользоваться ближайшим пунктом пропуска "Белая Церковь - Сигета-Мармация".

"Пешеходам также следует учесть, что в указанный период возможно замедленное прохождение контрольных процедур. Планируйте поездку с учетом временных ограничений и выбирайте удобный маршрут во избежание ожидания на границе", - говорят пограничники.

Напомним, на Днепропетровщине будут судить женщину, которая за $10 тысяч обещала переправить мужчину в Венгрию. Ей грозит от 7 до 9 лет лишения свободы.