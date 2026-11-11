В Запорожье мужчина взорвал гранату в кафе и погиб

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

Предварительно 23-летний мужчина взорвал гранату в помещении кафе. К сожалению, от полученных травм погиб на месте. По словам правоохранителей, кроме него больше никто не пострадал.

Напомним, ранее в Николаевской области обезвредили российскую ракету Х-101 из более 200 кг взрывчатки – она не сдетонировала во время падения.