Многие удивляются, что каких-то прорывных новостей со встречи в Абу-Даби в трехстороннем формате нет

Многие удивляются, что каких-то прорывных новостей со встречи в Абу-Даби в трехстороннем формате нет

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби. Фото: СВРУ

Но этого и не должно было быть.

Потому что это – не переговоры. А очередная спецоперация россиян по затягиванию времени. Вообще, по большому счету, переговоры с Путиным закончились еще в 2021 году. Все, что продолжается 5 лет – это исключительно желание одной стороны подчинить Украину.

Второй момент. США больше не способны выступать посредником в формате обсуждения нашего будущего. По крайней мере, в этот исторический момент. Да и самим Штатам скоро будет в принципе не до Украины. Новый Конгресс реанимирует помощь? Если да, то и слава Богу, если нет, нужно понимать, кто из европейцев еще способен платить за свою безопасность, пока мы сдерживаем это нашествие.

Третье. Когда в меню появилась не только Украина, но и Европа, нужно срочно формировать переговорную группу другого плана, где Украина будет участником. Идеи есть – распишу позже.

Ну и четвертое. Основное. От психологического состояния тыла и возможностей Вооруженных Сил Украины в первую очередь (!) зависит финал этой войны. Других рецептов выжить у нас нет, и белые дяди из Белого дома нам его не дадут.