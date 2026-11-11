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Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
11 ноября 2026, 11:49

Россия использует переговоры в Абу-Даби для затягивания войны

11 ноября 2026, 11:49
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Многие удивляются, что каких-то прорывных новостей со встречи в Абу-Даби в трехстороннем формате нет
Многие удивляются, что каких-то прорывных новостей со встречи в Абу-Даби в трехстороннем формате нет
Трехсторонние переговоры в Абу-Даби. Фото: СВРУ
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Но этого и не должно было быть.

Потому что это – не переговоры. А очередная спецоперация россиян по затягиванию времени. Вообще, по большому счету, переговоры с Путиным закончились еще в 2021 году. Все, что продолжается 5 лет – это исключительно желание одной стороны подчинить Украину.

Второй момент. США больше не способны выступать посредником в формате обсуждения нашего будущего. По крайней мере, в этот исторический момент. Да и самим Штатам скоро будет в принципе не до Украины. Новый Конгресс реанимирует помощь? Если да, то и слава Богу, если нет, нужно понимать, кто из европейцев еще способен платить за свою безопасность, пока мы сдерживаем это нашествие.

Третье. Когда в меню появилась не только Украина, но и Европа, нужно срочно формировать переговорную группу другого плана, где Украина будет участником. Идеи есть – распишу позже.

Ну и четвертое. Основное. От психологического состояния тыла и возможностей Вооруженных Сил Украины в первую очередь (!) зависит финал этой войны. Других рецептов выжить у нас нет, и белые дяди из Белого дома нам его не дадут.

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Украина РФ война переговоры Абу-Даби
 
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