На Буковине иномарка сбила пенсионерку

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

Предварительно 54-летний водитель Iveco ехал задним ходом. Тогда он наехал на 79-летнюю местную жительницу. В результате ДТП женщина получила травмы и была госпитализирована.

"Следователи полиции внесли сведения о дорожно-транспортном происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Ровенской области автобус с 60 пассажирами столкнулся с лошадьми. Пострадали два человека, лошади погибли на месте ДТП.