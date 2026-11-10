Без политических изменений Украина рискует превратиться в Россию

Казалось, что дальше уже некуда – еще в 2014 году, после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, но постепенно мы идем все дальше и дальше – широкомасштабное вторжение, кровавая мясорубка, воздушный террор – мы как та лягушка в кипятке, которая из-за медленного нагревания воды уже не замечает степени тотального безумия мира

Казалось, что дальше уже некуда – еще в 2014 году, после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, но постепенно мы идем все дальше и дальше – широкомасштабное вторжение, кровавая мясорубка, воздушный террор – мы как та лягушка в кипятке, которая из-за медленного нагревания воды уже не замечает степени тотального безумия мира

Фото: pixabay

С другой стороны, с тыла жадный внутренний враг применяет "тактику салями", отрезая от нашей жизни остатки нормальности с помощью невиданной коррупции, мародерства и откровенного бандитизма наркокартелей, которые срослись с властью, сами стали властью. В таком положении мы просто не выживем, постепенно сваримся, как та лягушка. Это безумие невозможно исправить никакими законами, "ремонтами", давлением западных партнеров и даже на удивление эффективной работой НАБУ и САП. Когда на одного детектива антикоррупционных органов приходятся сотни, если не тысячи коррумпированных правоохранителей и политиков – очищение системы затянется на годы, которых у нас просто нет. Нужны политические изменения. Нужно, наконец, перестать прятать голову в песок, прятаться от ответственности, будто мы этого во время войны сделать не можем. Можем. Нужны выборы, пока они еще возможны. Иначе страна превратится в Россию, Беларусь, а возможно, даже в Сомали.

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