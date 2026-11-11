"Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезд в Польшу через Житомир и Луцк
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезд №123/124 Киев — Холм, который впервые обеспечит международное железнодорожное сообщение для Житомира и Луцка. Первый рейс запланирован на 20 ноября
Об этом сообщили в "Укрзализныце", передает RegioNews .
Поезд будет курсировать через день. В направлении Польши он будет отправляться из Киева по четным числам месяца. Расписание движения предполагает следующие остановки:
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Киев – отправление в 18:48;
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Житомир - прибытие в 21:38;
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Луцк - прибытие в 04:22;
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Холм - прибытие в 10:47.
В Холме пассажиры смогут пересесть на польские поезда в Варшаву, Люблин и Познань.
В обратном направлении поезд будет курсировать по нечетным числам месяца. Расписание такое:
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Холм – отправление в 17:15;
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Луцк - прибытие в 01:00;
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Житомир - прибытие в 08:20;
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Киев - прибытие в 11:15.
Таким образом, новый маршрут даст жителям Житомира и Луцка возможность непосредственно добраться по железной дороге в Польшу с пересадкой в Холме на другие международные направления.
Напомним, что " Укрзализныця " продолжает маршрут поезда Интерсити+ №743 сообщением Дарница - Львов в Трускавец через Дрогобыч.