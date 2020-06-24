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Ситуация критическая: Шмыгаль рассказал о последствиях паводков на западе Украины
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24 июня 2020, 13:51 13

Ситуация критическая: Шмыгаль рассказал о последствиях паводков на западе Украины

24 июня 2020, 13:51 13
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Премьер-министр считает, что стихия превзошла масштаб 2008 года
Премьер-министр считает, что стихия превзошла масштаб 2008 года
Фото: из открытых источников
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Ситуация на затопленных паводками районах западной Украины критическая.

Об этом в ходе инспекции заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает RegioNews.

"Фактически затопление превосходит масштаб 2008 года. Затоплена районная больница в городе Галич, проводится эвакуация больных. Есть определенные сложности из-за того, что там есть заболевшие на коронавирус",- подчеркнул он.

По словам Шмыгаля, далее будет проинспектирован горный район, а после обеда планируется заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где будут принимать необходимые для преодоления последствий стихии решения.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про ситуацію в рівнинній частині Івано-Франківської області

Проінспектували рівнинну частину. Зрозуміло, що ситуація критична. Фактично, затоплення перевершує масштаб 2008 року. Затоплена районна лікарня в місті Галич, проводиться евакуація хворих. Є певні ускладнення через те, що там є захворілі на коронавірус. Далі проінспектуємо гірський район і після обіду проведемо комісію ТЕБ і НС, де будемо ухвалювати необхідні для подолання наслідків стихії рішення.

Опубліковано Денис Шмигаль Середа, 24 червня 2020 р.

Ранее сообщалось, что премьер-министр поручил разработать неотложные меры для ликвидации последствий непогоды на западе Украины.

Позже стало известно, что Денис Шмыгаль вылетел в Ивано-Франковскую область, чтобы координировать действия органов власти из-за паводков.

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