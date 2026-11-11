СБУ атаковала порт Усть-Луга в России и поразила ракетный корабль "Буян-М"

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СБУ совместно с другими составляющими сил обороны в ночь на 11 ноября атаковала портовую, нефтяную и транспортную инфраструктуру России в порту Усть-Луга Ленинградской области. Также украинские силы поразили малый ракетный корабль "Буян-М"

Об этом сообщили в СБУ, передает RegioNews .

По предварительной информации, беспилотники Центра спецопераций "Альфа" поразили инфраструктурные объекты терминала "Новатек-Усть-Луга". В частности, повреждено несколько резервуаров, каждый объемом 30 тысяч тонн. Также произошел разлив нефтепродуктов.

На терминале "Усть-Луга Ойл" поврежден ряд резервуаров с нефтепродуктами. Там возник масштабный пожар. Кроме того, возгорание было зафиксировано на терминале АО "Фактор" и железнодорожной станции Лужская.

Основные повреждения получили резервуарные парки, насосные станции, трубопроводы и инфраструктура перевалки нефти и нефтепродуктов. На объектах продолжаются пожарно-спасательные работы.

Отдельной целью спецоперации стал малый ракетный корабль "Буян-М" под названием "Наро-Фоминск". Он является носителем крылатых ракет "Калибр" и "Оникс". Судно спустили на воду в 2022 году.

Также СБУ проверяет информацию о возможном уничтожении российских боевых вертолетов.

В спецслужбе отмечают, что продолжают системно наносить удары по нефтяной инфраструктуре России, чтобы сокращать поступления в российский бюджет, которые используют для финансирования войны против Украины.

Напомним, ранее во временно оккупированном Крыму спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" уничтожило российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" стоимостью около 15 миллионов долларов.