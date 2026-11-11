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Отключение света 12 ноября: в Укрэнерго назвали графики
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11 ноября 2026, 21:55

Отключение света 12 ноября: в Укрэнерго назвали графики

11 ноября 2026, 21:55
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Фото из открытых источников
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В Украине продолжают вводить отключение света. Причина – последствия российских атак

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

В четверг, 12 ноября, в части областей Украины будут действовать следующие ограничения:

• для промышленности – графики ограничения мощности;

• для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 1 до 3 очередей).

"Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения", – говорят энергетики.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что только за одну ночь российские атаки повредили более 10 объектов энергетической инфраструктуры. По меньшей мере, 550 тысяч семей остались без света.

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