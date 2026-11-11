Отключение света 12 ноября: в Укрэнерго назвали графики
В Украине продолжают вводить отключение света. Причина – последствия российских атак
Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.
В четверг, 12 ноября, в части областей Украины будут действовать следующие ограничения:
• для промышленности – графики ограничения мощности;
• для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 1 до 3 очередей).
"Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения", – говорят энергетики.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что только за одну ночь российские атаки повредили более 10 объектов энергетической инфраструктуры. По меньшей мере, 550 тысяч семей остались без света.
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