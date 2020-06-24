Кернес і Хомко очолили рейтинг найбезвідповідальніших мерів України
Жоден мер обласного центру не виконав 100% своїх передвиборних обіцянок
Рейтинг найбезвідповідальніших мерів склало видання "Слово і діло", пише RegioNews.
Журналісти видання проаналізували процент виконання міськими головами своїх передвиборних обіцянок.
Поки що рейтинг безвідповідальності мерів очолюють два міські голови: Харкова – Геннадій Кернес та Рівного – Володимир Хомко. Обидва за час каденції не виконали по 34% обіцянок.
Друге місце антирейтингу посідає мер Херсона Володимир Миколаєнко, який провалив 31% обіцянок.
Далі йде міський голова Києва Віталій Кличко, який не впорався із 30% обіцянок.
За столичним мером йде міський голова Житомира Сергій Сухомлин, який не виконав 28% обіцянок. Не набагато відстав міській голова Сум Олександр Лисенко, який провалив 26% обіцянок.
Чверть власних обіцянок провалили міські голови Львова Андрій Садовий, Одеси – Геннадій Труханов та Запоріжжя – Володимир Буряк.
Замикають першу десятку ті, хто найгірше впорався з обіцянками: міський голова Черкас Анатолій Бондаренко та Борис Філатов – міський голова Дніпра. Обидва не виконали по 23% обіцянок.
Мер Тернополя Сергій Надал провалив 20% обіцянок.
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків наразі провалив 19% обіцянок, а його колега з Чернігова Владислав Атрошенко – 18%.
По 16% обіцянок не виконали мери Ужгорода Богдан Андріїв та Кропивницького – Андрій Райкович.
Міський голова Чернівців Олексій Каспрук – не впорався із 15% обіцянок.
Тільки по 13% провалених обіцянок на рахунках мерів Вінниці Сергія Моргунова та Миколаєва - Олександра Сєнкевича.
Найкращий результат поки в міського голови Хмельницького Олександра Симчишина, який не виконав 10% обіцянок.
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