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24 червня 2020, 15:51 22

Кернес і Хомко очолили рейтинг найбезвідповідальніших мерів України

24 червня 2020, 15:51 22
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Найкраще виконують обіцяне Олександр Симчишин, Сергій Моргунов і Олександр Сєнкевич
Найкраще виконують обіцяне Олександр Симчишин, Сергій Моргунов і Олександр Сєнкевич
Фото: Politeka
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Жоден мер обласного центру не виконав 100% своїх передвиборних обіцянок

Рейтинг найбезвідповідальніших мерів склало видання "Слово і діло", пише RegioNews.

Журналісти видання проаналізували процент виконання міськими головами своїх передвиборних обіцянок.

Поки що рейтинг безвідповідальності мерів очолюють два міські голови: Харкова – Геннадій Кернес та Рівного – Володимир Хомко. Обидва за час каденції не виконали по 34% обіцянок.

Друге місце антирейтингу посідає мер Херсона Володимир Миколаєнко, який провалив 31% обіцянок.

Далі йде міський голова Києва Віталій Кличко, який не впорався із 30% обіцянок.

За столичним мером йде міський голова Житомира Сергій Сухомлин, який не виконав 28% обіцянок. Не набагато відстав міській голова Сум Олександр Лисенко, який провалив 26% обіцянок.

Чверть власних обіцянок провалили міські голови Львова Андрій Садовий, Одеси – Геннадій Труханов та Запоріжжя – Володимир Буряк.

Замикають першу десятку ті, хто найгірше впорався з обіцянками: міський голова Черкас Анатолій Бондаренко та Борис Філатов – міський голова Дніпра. Обидва не виконали по 23% обіцянок.

Мер Тернополя Сергій Надал провалив 20% обіцянок.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків наразі провалив 19% обіцянок, а його колега з Чернігова Владислав Атрошенко – 18%.

По 16% обіцянок не виконали мери Ужгорода Богдан Андріїв та Кропивницького – Андрій Райкович.

Міський голова Чернівців Олексій Каспрук – не впорався із 15% обіцянок.

Тільки по 13% провалених обіцянок на рахунках мерів Вінниці Сергія Моргунова та Миколаєва - Олександра Сєнкевича.

Найкращий результат поки в міського голови Хмельницького Олександра Симчишина, який не виконав 10% обіцянок.

Нагадаємо, раніше ЗМІ визначили ТОП-5 кращих керівників областей.

Україна рейтинг Кернес Геннадій мер Кличко Віталій Труханов Геннадій Каспрук Олексій Райкович Андрій Філатов Борис Садовий Андрій Бондаренко Анатолій Марцінків Руслан Моргунов Сергій Сєнкевич Олександр Миколаєнко Володимир Хомко Володимир Сухомлин Сергій Симчишин Олександр Буряк Володимир Лисенко Олександр Андріїв Богдан
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