Кернес і Хомко очолили рейтинг найбезвідповідальніших мерів України

Найкраще виконують обіцяне Олександр Симчишин, Сергій Моргунов і Олександр Сєнкевич

Найкраще виконують обіцяне Олександр Симчишин, Сергій Моргунов і Олександр Сєнкевич

Фото: Politeka

Жоден мер обласного центру не виконав 100% своїх передвиборних обіцянок

Рейтинг найбезвідповідальніших мерів склало видання "Слово і діло", пише RegioNews.

Журналісти видання проаналізували процент виконання міськими головами своїх передвиборних обіцянок.

Поки що рейтинг безвідповідальності мерів очолюють два міські голови: Харкова – Геннадій Кернес та Рівного – Володимир Хомко. Обидва за час каденції не виконали по 34% обіцянок.

Друге місце антирейтингу посідає мер Херсона Володимир Миколаєнко, який провалив 31% обіцянок.

Далі йде міський голова Києва Віталій Кличко, який не впорався із 30% обіцянок.

За столичним мером йде міський голова Житомира Сергій Сухомлин, який не виконав 28% обіцянок. Не набагато відстав міській голова Сум Олександр Лисенко, який провалив 26% обіцянок.

Чверть власних обіцянок провалили міські голови Львова Андрій Садовий, Одеси – Геннадій Труханов та Запоріжжя – Володимир Буряк.

Замикають першу десятку ті, хто найгірше впорався з обіцянками: міський голова Черкас Анатолій Бондаренко та Борис Філатов – міський голова Дніпра. Обидва не виконали по 23% обіцянок.

Мер Тернополя Сергій Надал провалив 20% обіцянок.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків наразі провалив 19% обіцянок, а його колега з Чернігова Владислав Атрошенко – 18%.

По 16% обіцянок не виконали мери Ужгорода Богдан Андріїв та Кропивницького – Андрій Райкович.

Міський голова Чернівців Олексій Каспрук – не впорався із 15% обіцянок.

Тільки по 13% провалених обіцянок на рахунках мерів Вінниці Сергія Моргунова та Миколаєва - Олександра Сєнкевича.

Найкращий результат поки в міського голови Хмельницького Олександра Симчишина, який не виконав 10% обіцянок.

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