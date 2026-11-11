На Волыни женщина убила мужчину чашкой
На Волыни судили женщину за убийство мужчины. Это произошло из-за ссоры
Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.
Как выяснили правоохранители, 48-летняя женщина и 50-летний мужчина имели застолье с алкоголем. В пьяном состоянии она во время ссоры ударила мужчину по голове керамической чашкой. В результате полученных травм и массивной кровопотери мужчина скончался.
"Ратновский районный суд, признав женщину виновной в совершении этого преступления, назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы", – говорят в прокуратуре.
Напомним, в Тернопольской области осудили женщину за убийство пятилетнего ребенка. Она оставила сына одного дома на три дня, а когда вернулась – задушила его.
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