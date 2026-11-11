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11 ноября 2026, 21:30

150 тысяч "зелеными" за закрытие дела: НАБУ разоблачило сотрудника СБУ

11 ноября 2026, 21:30
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Фото из открытых источников
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НАБУ и САП завершили расследование. Речь идет о подозрении сотрудника СБУ, который подстрекал представителя бизнеса дать взятку правоохранителям

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

В мае прошлого года прошел обыск на одном из предприятий в Запорожье, в ходе которого изъяли наличные средства на общую сумму более 6 миллионов гривен. Правоохранители выяснили, что руководитель компании из-за своего знакомого хотел узнать причину.

Этот знакомый предпринимателя обратился к сотруднику СБУ, но сотрудник СБУ предложил "уладить проблему" за 150 тысяч долларов. За эти деньги правоохранитель обещал "договориться с правоохранителями не только о возврате всех средств, но и о полном закрытии уголовного дела".

Напомним, ранее ДБР задержало на Ровенщине солдата учебного центра, пытавшегося откупиться от службы. Он предложил командиру взятку в 5 тысяч долларов.

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