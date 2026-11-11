21:10  11 ноября
В Запорожье мужчина взорвал гранату в кафе и погиб
20:55  11 ноября
На границе будут ограничения: в ГНСУ предупредили
21:55  11 ноября
Отключение света 12 ноября: в Укрэнерго назвали графики
UA | RU
UA | RU
Виталий Портников журналист info@regionews.ua
11 ноября 2026, 21:40

Каков единственный путь, чтобы заставить Путина согласиться на реальные переговоры

11 ноября 2026, 21:40
Читайте також українською мовою
Когда о возобновлении переговоров России, Украины и Соединенных Штатов только договаривались, можно было услышать, что само согласие Путина направить своих чиновников на переговоры – уже прогресс после нескольких месяцев отсутствия какого-либо диалога.
Когда о возобновлении переговоров России, Украины и Соединенных Штатов только договаривались, можно было услышать, что само согласие Путина направить своих чиновников на переговоры – уже прогресс после нескольких месяцев отсутствия какого-либо диалога.
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Но теперь, когда мы знаем состав российской делегации, можно констатировать, что мы имеем дело с теми мошенниками, которые за эти почти пять лет научились ходить по кругу и имитировать переговорную активность.

Конечно, руководитель этой делегации Владимир Мединский занимается этим хождением по кругу еще с зимы 2022 года. Переговоры тогда завершились ничем, но плодами деятельности Мединского Путин пользуется до сих пор – когда рассказывает, что его посланник уже договорился с Украиной о ее фактической капитуляции, а в Киев приехал тогдашний британский премьер Борис Джонсон и убедил продолжать сопротивление.

Однако главное в личности Мединского – это то, что у него нет никакого политического влияния, никакого авторитета. Даже в 2022 году, когда путинский помощник предложил возможность прекращения огня на российско-украинском фронте, на него буквально набросились все российские пропагандисты. Разве тот же Лавров мог бы натолкнуться на столь обидную критику? Но даже у Лаврова нет прямого выхода на Путина и узнает о принципиальных решениях президента последним. А вот Мединский о таких решениях узнает по телевизору…

Другие участники переговоров – либо клерки из МИД, либо разведчики, которые просто должны оценить настроения врага. Такая делегация ничего не решает и не предлагает. Тогда возникает вопрос – зачем украинским представителям разговаривать с этими мошенниками?

Исключительно для того, чтобы в Белом доме нас не могли обвинить в пренебрежении миротворческими инициативами Трампа и на этих началах отказывать Украине в помощи. По сути, украинское участие в переговорах – своеобразный ритуал.

Да и русский тоже. Россияне демонстрируют, что готовы идти навстречу пожеланиям из Вашингтона и говорить даже не только о завершении войны с Украиной, но и о системе безопасности в Европе и экономическом сотрудничестве с США. Но заставить Запад обсуждать российское "беспокойство" по поводу собственной безопасности – тоже очевидное мошенничество. Россия – одна из двух крупнейших по запасам ядерных государств мира, совершившая агрессию против безъядерной Украины. Кто и что может угрожать ее безопасности?

Еще до переговоров, когда на фоне визита украинской делегации в США стало известно о дизельной сделке Трампа и Путина, Зеленский говорил об украинских переговорщиках как о ширме для действий американской администрации. Ничего не меняется и сейчас. Украинские переговорщики продолжают выполнять ту же функцию. И можно считать, что из этой позорной ситуации просто нет выхода.

Но на самом деле выход есть. Критика действий администрации в российско-украинской войне после промежуточных выборов будет только усиливаться, и президент Трамп уже не сможет с этой критикой не считаться. И отношение к процессу имитации по России мирных переговоров тоже придется пересматривать.

Я не вижу никакого смысла в переговорах без перемирия. Не вижу смысла в переговорах без дипломатической изоляции Путина. Не вижу никакого смысла в переговорах без результата и экономических сделках с результатом.

Естественно, президент США может считать по другому. Но если он продолжает настаивать на моделях переговоров без перемирия, США должны помогать Украине и защищаться от России и эффективно бить по России. Потому что это единственный путь, чтобы заставить Путина согласиться на реальные переговоры, а не на очередное мошенничество.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
переговоры США РФ Украина
 
Подписывайтесь на RegioNews
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
Имение за $4 млн под Киевом принадлежит гражданину РФ, работавшему в "Газпроме", — расследование
11 ноября 2026, 22:28
Отключение света 12 ноября: в Укрэнерго назвали графики
11 ноября 2026, 21:55
СБУ атаковала порт Усть-Луга в России и поразила ракетный корабль "Буян-М"
11 ноября 2026, 21:54
150 тысяч "зелеными" за закрытие дела: НАБУ разоблачило сотрудника СБУ
11 ноября 2026, 21:30
Эвакуированные из Олешек жители после лечения переехали в три области Украины
11 ноября 2026, 21:11
В Запорожье мужчина взорвал гранату в кафе и погиб
11 ноября 2026, 21:10
На границе будут ограничения: в ГНСУ предупредили
11 ноября 2026, 20:55
На Днепропетровщине из-за российских атак ранены 6 человек
11 ноября 2026, 20:50
В Харькове в результате атаки российского дрона погибли два человека
11 ноября 2026, 20:30
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Касьянов
Николай Княжицкий
Все блоги »