Имение за $4 млн под Киевом принадлежит гражданину РФ, работавшему в "Газпроме", — расследование

Фото: "Следствие.Инфо"

В селе Иванковичи Киевской области выставили на продажу имение площадью 850 квадратных метров за 4 миллиона долларов. Его владельцем является гражданин России Валерий Канюка, ранее занимавший руководящие должности в дочерней структуре российского "Газпрома"

Об этом говорится в расследовании "Следствия.Инфо", передает RegioNews .

Имение расположено на земельном участке площадью 70 соток. Кроме основного дома, на территории есть гостевой дом, охраняемые помещения и собственный парк.

Внутри резиденции обустроена оружейная комната, зал для дегустации вина, библиотека, бильярдная, сауна и два бассейна — крытый и открытый.

Журналисты пытались связаться с Валерием Канюкой, однако сделать этого не удалось. Один из его сыновей отказался объяснять, кто распоряжается недвижимостью под Киевом, заявив, что "там все законно".

В то же время Александр Петренко, опубликовавший в соцсетях четыре рекламных видео с осмотром имения, заявил журналистам, что на самом деле не продает объект. По его словам, ролики он снял "для того чтобы были подписчики".

В агентстве недвижимости The Capital, занимавшемся сдачей дома в аренду, заверили, что не сотрудничают с гражданами России. Там допустили, что объявление о поместье попало в базу без предварительной проверки. После выхода расследования объявление об аренде недвижимости было удалено с сайтов.

По данным расследователей, Валерий Канюка занимал руководящие должности в структуре "Газпрома". В частности, был исполняющим обязанности генерального директора, заместителем и первым заместителем гендиректора компании "Газпром Комплектация".

В 2017-2024 годах он работал советником в частных нефтегазовых компаниях России. В настоящее время, вероятно, находится на пенсии.

Как выяснили журналисты из Государственного реестра прав, Канюка стал владельцем имения в Иванковичах еще в 2009 году. В выписке на недвижимость указаны данные его украинского паспорта, который в настоящее время, по информации Государственной миграционной службы, недействителен.

В то же время в 2003 году мужчина получил паспорт гражданина России в Ямало-Ненецком автономном округе. Он также остается действующим российским налогоплательщиком.

По данным о пересечении государственной границы, в течение 2015-2022 годов Канюка 26 раз приезжал в Украину. В последний раз он уехал из страны в январе 2022 года - за месяц до начала полномасштабного вторжения России.

В Украине продолжают работать и вести бизнес его взрослые сыновья. Один из них владеет частью земельного участка, на котором расположено поместье.

Кроме того, журналисты нашли в открытых источниках упоминание о том, что в 2025 году Канюка отдыхал в оккупированном Крыму. Там он занял четвертое место на турнире по бильярду среди гостей санатория Сакрополь в городе Саки.

Напомним, что семья советника главы Национальной полиции Владимира Нидзельского проживает в роскошном имении в Лесниках под Киевом, стоимость которого превышает $2 млн. В то же время сам правоохранитель в декларации указывает аренду небольшой смартквартиры в столице.