Коррупцию в Украине может победить общество - Шмыгаль

В Украине еще только формируется гражданское общество, а это занимает десятки лет

В Украине еще только формируется гражданское общество, а это занимает десятки лет

Фото: из открытых источников

По мнению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, коррупция - это проблема мучительного роста страны и общества и со временем ее удастся побороть.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на интервью премьера в программе "Vласть vs Vлащенко". Как отмечает Денис Шмыгаль, развитые страны проходили путь становления гражданского общества в течение сотен лет, поэтому 30 лет независимости, это даже не подростковый, а детский период, в течение которого страна формируется, а самое главное - формируется сознание гражданского общества. Модель отсутствия коррупции у нас в голове. Если нет модели дать взятку, значит ни у кого не возникнет модели ее получить. Если все общество будет иметь нулевую толерантность к коррупции, то ее не будет, но до этого надо дожить", - отметил премьер. По мнению Шмыгаля, судебная система будет становиться лучше год от года. Верхнее звено судов уже среформирована, а суды первой инстанции еще нуждаются в реформировании. Для меня принципиально важно, чтобы украинский суд стал конечной точкой справедливости", - подчеркнул премьер. Ранее сообщалось, что Шмыгаль рассказал о последствиях паводков на западе Украины.

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