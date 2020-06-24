13:51  24 июня
Ситуация критическая: Шмыгаль рассказал о последствиях паводков на западе Украины
13:02  24 июня
В столице ослабили карантин. Что изменится
12:49  24 июня
Дорогу на "Барабашово" в Харькове начнут строить через несколько недель
UA | RU
UA | RU
24 июня 2020, 15:08 8

Коррупцию в Украине может победить общество - Шмыгаль

24 июня 2020, 15:08 8
Читайте також українською мовою
В Украине еще только формируется гражданское общество, а это занимает десятки лет
В Украине еще только формируется гражданское общество, а это занимает десятки лет
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По мнению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, коррупция - это проблема мучительного роста страны и общества и со временем ее удастся побороть.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на интервью премьера в программе "Vласть vs Vлащенко".

Как отмечает Денис Шмыгаль, развитые страны проходили путь становления гражданского общества в течение сотен лет, поэтому 30 лет независимости, это даже не подростковый, а детский период, в течение которого страна формируется, а самое главное - формируется сознание гражданского общества.

Модель отсутствия коррупции у нас в голове. Если нет модели дать взятку, значит ни у кого не возникнет модели ее получить. Если все общество будет иметь нулевую толерантность к коррупции, то ее не будет, но до этого надо дожить", - отметил премьер.

По мнению Шмыгаля, судебная система будет становиться лучше год от года. Верхнее звено судов уже среформирована, а суды первой инстанции еще нуждаются в реформировании.

Для меня принципиально важно, чтобы украинский суд стал конечной точкой справедливости", - подчеркнул премьер.

Ранее сообщалось, что Шмыгаль рассказал о последствиях паводков на западе Украины.

суд Украина министр премьер Денис Шмыгаль коррупция общество
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
Все видео »
Дубинский и Ко: хранители севера
Новый глава Винницкой ОГА: Почему технократа Скальского заменили на КВНщика Борзова
Все публикации »
Михаил Дяденко
Игорь Гришачов
Сергей Лещенко
Все блоги »